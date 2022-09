Der 23-jährige Superstar der Franzosen, Kylian Mbappé, droht damit, den geplanten Fototermin der französischen Nationalmannschaft zu schwänzen.

Aufregung im Teamcamp der französischen Nationalmannschaft. Bei dem für heute geplanten Fotoshooting sollen auch Bilder für 14 Sponsoren der Nationalelf von Frankreich gemacht werden. Kylian Mbappé ist mit einigen der Sponsoren unzufrieden - unter anderem sind Coca-Cola, KFC und Uber Eats dabei - und droht nun damit, den Termin absichtlich zu versäumen.

Hintergrund ist ein Streit um die Bildrechte der Spieler. Zudem lässt er über seine Berater mitteilen, dass auch die Fotos der Spieler unterschiedlich stark genutzt werden, womit er vermutlich darauf anspielen möchte, dass die großen Stars wie Mbappe oder Benzema mehr Geld für ihre Bilder bekommen sollen als Bankdrücker.

Französischer Fußballverband knickt ein

Wie viel Macht ein Spieler haben sollte, ist eine Streitfrage. Der französische Fußballverband (FFF) lässt innerhalb weniger Stunden nach Mbappé's Bedenken mitteilen, dass man die Nutzung der Bildrechte von Spielern in Absprache mit allen Beteiligten "überarbeiten" werde. Durch das Einknicken des Verbandes wird sich wohl nun auch Mbappé für die "Equipe tricolore", so wie die französische Nationalmannschaft gerne genannt wird, ablichten lassen. Läuft alles nach Plan, wird der französische Superstar am Donnerstag in Paris gegen die ÖFB-Elf in der Startformation zu finden sein. Der amtierende Weltmeister benötigt gegen die ÖFB-Auswahl in der Nations League dringend einen Sieg, um nicht in Abstiegsängste zu geraten. Das Hinspiel in Wien vor wenigen Monaten endete nach Treffern von Weimann und Mbappe 1:1.