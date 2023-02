× Weil er für Messi stimmte: Rassismus-Attacke gegen Alaba

In seiner aktuellen Wahlheimat Paris ist Lionel Messi am Montag zum siebenten Mal als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet worden. Der 35-Jährige baute seinen Status als Rekordgewinner der FIFA-Wahl weiter aus. Nach seinem ersten WM-Triumph mit Argentinien war Messi der logische Sieger. Die Franzosen Kylian Mbappe und Karim Benzema hatten das Nachsehen.

Für den argentinischen Weltmeister stimmte auch David Alaba als Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft. Dass der Real-Star die Barca-Legende und nicht für seinen Kollegen Karim Benzema wählte, kam in Madrid weniger gut an. Der 30-Jährige erntete in den sozialen Medien einen mächtigen Shitstorm empörter Real-Fans.

Einig der Kommentare waren dabei auch offen rassistisch.

David Alaba is receiving racist comments from Real Madrid fans in his latest IG post, after Alaba voted Leo Messi ahead of Benzema for The Best 2022 award. Embarrassing. pic.twitter.com/6Ljo9OJNKN

David alaba is receiving racist comments from Madrid fans in his latest IG post after he voted Messi ahead of benzema.



In last few weeks Madrid fans were crying about racism toward vinicius but now they are doing it for their own player.????



Stay strong, we stand with you bro.???? pic.twitter.com/aOaeINdszK