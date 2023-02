Alaba fordert Ex-Teamchef Koller bei Club-WM

Das Semifinale der Fußball-Club-WM am Mittwoch in Rabat wird zum Treffen zweier alter Bekannter. Real Madrid tritt mit David Alaba gegen den ägyptischen Club Al Ahly mit Trainer Marcel Koller an.

Der Wiener und der Schweizer bildeten von 2011 bis 2017 in der ÖFB-Auswahl ein Team, nun stehen sie einander als Gegner gegenüber - und das mit einer klaren Rollenverteilung. Alabas "weißes Ballett" gilt als klarer Favorit auf den Einzug ins Endspiel am Samstag. Real ist mit vier Siegen Club-WM-Rekordchampion, bei einem weiteren Triumph würde man den ersten Verfolger und Erzrivalen FC Barcelona (3) noch deutlicher in die Schranken weisen. Das zweite Semifinale bestritten am (heutigen) Dienstag Flamengo aus Rio de Janeiro und der saudische Verein Al-Hilal. In den bisherigen 18 Auflagen der Club-WM hatten viermal brasilianische Clubs das bessere Ende für sich, zuletzt Corinthians Sao Paulo 2012. Gleich 14-mal setzte sich der europäische Vertreter durch. Auch diesmal ist Real der aussichtsreichste Titelanwärter, obwohl es zuletzt in der Liga nicht wunschgemäß lief. Durch das jüngste 0:1 bei Mallorca beträgt der Rückstand auf Barcelona schon acht Punkte. Alaba feiert Comeback und Babyglück Alaba feierte in diesem Match als Einwechselspieler sein Comeback nach überstandener Wadenverletzung, gegen Al Ahly wird er wohl in der Startformation stehen. Der ÖFB-Star strebt nach Champions League, Meisterschaft sowie europäischem und spanischem Supercup seinen fünften Titel mit den "Königlichen" an. Grund zur Freude gibt es für Alaba unabhängig vom Ausgang der Club-WM. Seine Freundin Shalimar Heppner gab via Instagram bekannt, wieder ein Kind zu erwarten. Das Paar hat bereits einen Ende 2019 geborenen Sohn. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von ???????????????????????????????? ???????????????????????????? | ???????????????????????? (@shaliimaar) Ancelotti plagen Personalsorgen Alabas Trainer Carlo Ancelotti plagen unterdessen Personalsorgen. Eden Hazard, Lucas Vazquez und Ferland Mendy fallen für das Turnier in Marokko definitiv verletzt aus, zudem werden auch Karim Benzema, Thibaut Courtois und Eder Militao die Halbfinal-Partie versäumen. Bei diesem Trio besteht aber noch die Chance auf einen Einsatz am Samstag. Trotz aller Personalprobleme will Ancelotti seine Trophäensammlung unbedingt erweitern. "Eine Club-WM ist ein wichtiger Bewerb. Daran teilzunehmen, bedeutet, dass wir es zuvor sehr gut gemacht haben", erklärte der Italiener.