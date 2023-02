1:0 - Milan bezwingt Tottenham im Duell der Krisen-Klubs

In der Liga läuft es derzeit weder beim AC Milan, noch bei Tottenham. Mit der Champions League wollen beide Vereine ihre Saison retten. Im Achtelfinal-Hinspiel machen die Italiener mit einem 1:0-Sieg einen kleinen Schritt in Richtung Aufstieg.

Milan legte vor eigenem Publikum früh den Grundstein für den Sieg. Tottenham-Tormann Fraser Forster konnte zwar Abschlüsse von Theo Hernandez und Brahim Diaz sehenswert klären, war gegen den Abstauber von Diaz aus kürzester Distanz aber machtlos. Nicht einmal sieben Minuten waren da gespielt, es war das schnellste Tor der Mailänder in der K.o.-Phase der "Königsklasse" seit Februar 2010. Die "Rossoneri" brachten den Sieg in der Folge über die Zeit und sorgten damit nach einer Schwächephase in der Liga wieder für Positiv-Schlagzeilen.