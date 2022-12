3:1 - Bayern-Damen besiegen mit Zadrazil FC Barcelona

Die Fußballerinnen des FC Bayern haben mit ÖFB-Teamspielerin Sarah Zadrazil am Mittwoch in der Champions League einen 3:1-(2:0)-Erfolg über den FC Barcelona gefeiert.

Die deutschen Vizemeisterinnen stehen nach dem Sieg vor einer Münchner Rekordkulisse mit 24.000 Fans nun dicht vor dem Einzug ins Viertelfinale. Dem FC Arsenal gelang mit Torfrau Manuela Zinsberger ein 1:0-Heimerfolg über Juventus Turin.

Klara Bühl (4.) brachte den FC Bayern in Führung, Lina Magull (10.) legte nach. Die Münchnerinnen überrollten die Gäste in einer temporeichen Anfangsphase komplett. Erst ab der 20. Minute spielte sich Barcelona allmählich in der Bayern-Hälfte fest, FCB-Keeperin Maria Luisa Grohs parierte einige Male stark. Als die Deutschen kaum noch eine Verschnaufpause bekamen, sorgte Lea Schüller (60.) mit einem wuchtigen Kopfball für die Entscheidung. Barcelona gelang nur noch der Ehrentreffer durch Geyse (65.).

Nach vier Spieltagen in der Königsklasse ist der FC Bayern punktgleich mit den Katalaninnen, die die Gruppe D dank des besseren Torverhältnisses weiter anführen. Das Hinspiel hatte Barcelona 3:0 gewonnen.

Das Goldtor des FC Arsenal gelang Vivianne Miedema bereits früh im Spiel (17.). Am Ende reichte der einzige Treffer an diesem Abend für drei Punkte, da Zinsberger in der Gruppenphase erstmals ohne Gegentreffer blieb.

© Getty ×

Die Tabelle der Gruppe C führen die Londonerinnen nach vier Spieltagen mit 10 Punkten vor Olympique Lyon, das Zürich mit 4:0 bezwang, an.