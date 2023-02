5:2 - Real gewinnt irres Tor-Spektakel in Liverpool

Was für ein Spiel an der Anfield Road. Nach einer 2:0-Führung innerhalb von 15 Minuten gibt Liverpool das Spiel aus der Hand und verliert in der Neuauflage des Vorjahresfinals 2:5 gegen Real Madrid. Bei den Spaniern muss unser ÖFB-Star David Alaba früh verletzt vom Feld.

Während die Liverpool-Fans als Störaktion mitten in der Nacht ein Feuerwerk vor dem Hotel von Real Madrid zündeten, brannten die Superstars der „Reds“ zu Beginn des Hinspiels im Achtelfinal-Kracher ein Feuerwerk auf dem Rasen ab: Bereits in der 4. Minute ging Liverpool durch ein Traumtor in Führung. Salah bediente Nunez mustergültig im Strafraum und der Torjäger schloss sensationell mit der Ferse ab – 1:0 (4.). Die Madrilenen kamen überhaupt nicht in die Partie und dann patzte auch noch Goalie Courtios. Er vertändelte gegen Salah den Ball und der Superstar nützte das eiskalt zum 2:0 (14.).

In der Neuauflage des Champions-League-Finales von 2022, das Real mit 1:0 gewinnen konnte, meldete sich der Titelverteidiger aber zurück. Vinicius Junior konnte mit einem präzisen Schuss auf 1:2 verkürzen (21.). Dann der Schock für die Königlichen: Bei einer Abwehraktion verletzte sich ÖFB-Star Alaba am Oberschenkel. Für den als Linksverteidiger aufgebotene Wiener war die Partie damit bereits in der 25. Minute beendet – er musste ausgewechselt werden. Ohne Alaba kam es an der Anfield Road zum nächsten Torhüter-Blackout. Liverpools Alisson schoss den heranstürmenden Vinicius Junior an und von dem Brasilianer sprang der Ball zum 2:2 ins Tor (36.).

Benzema entscheidet Spiel mit Doppelpack

Nach der Pause stellten die Spanier die Partie endgültig auf den Kopf. Militao köpfte nämlich nach einem Freistoß völlig freistehend zum 3:2 ein (47.). Torjäger Benzema, dessen Schuss von Gomez abgefälscht wurde, erhöhte auf 4:2 (55.) und legte auch noch einen Treffer zum 5:2-Endstand nach (67.). Liverpool war geschockt und hatte keine passende Antwort mehr parat.

Damit verschaffte sich Real nicht nur eine perfekte Ausgangslage für das Rückspiel, sondern setzte auch eine stolze Serie fort: Seit fast 14 Jahren gab es gegen Liverpool keine Niederlage mehr.