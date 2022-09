Bayern-Star während CL-Kracher ausgeraubt

Ausgerechnet an seinem Geburtstag erlebte der Superstar eine böse Überraschung.

Der FC Bayern München gewann am Dienstag das Duell der Giganten. Der deutsche Serienmeister setzte sich gegen den FC Barcelona mit 2:0 durch und kletterte damit an die Spitze der Gruppe C. Bayern-Star Thomas Müller war nach dem Match dennoch nicht zum Feiern zumute – beim deutschen Nationalspieler wurde nämlich während der Partie eingebrochen.

Täter konnten flüchten

Wie die BILD berichtet, brachen die Täter gegen 22 Uhr in Müllers Villa in Otterfing südlich von München zu. „Am Dienstagabend brachen offenbar mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Otterfing ein und erbeuteten Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich. Trotz massiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei fehlt von den Einbrechern bislang jede Spur. Die Kripo Miesbach ermittelt“, teilte die Polizei mit.

Müller, der am Dienstag 33 Jahre alt wurde, erfuhr kurz nach Abpfiff vom Einbruch und fuhr sofort nach Hause.