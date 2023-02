Prügel-Eklat um Sergio Ramos nach Bayern-Pleite

Coman legt Grundstein für Bayern-Aufstieg Wieder einmal Kingsley Coman. Geboren und aufgewachsen in Paris hat Bayerns Franzose die Münchner im Champions-League-Achtelfinal-Hinspiel just in seiner Heimatstadt gegen Paris Saint-Germain zu einem 1:0-Sieg geschossen und ist damit wie schon im Finale 2020 zum Sargnagel von PSG geworden.