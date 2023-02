Schock! Alaba im CL-Hit verletzt ausgewechselt

Verletzungsschock um David Alaba. Unser Real-Superstar musste im Champions-League-Hit gegen Liverpool nach 27 Minuten verletzt ausgewechselt werden.

Beim Stand von 2:1 für Liverpool war das Spiel für Alaba bereits nach nicht einmal einer halben Stunde gelaufen. Alaba griff sich an den Oberschenkel und ließ sich behandeln, zeigte aber an, dass er nicht mehr weiter spielen könne.

Bitter: Erst vor kurzem war Alaba wegen einer Muskelverletzung ausgefallen, nun droht ihm nach nur vier Partien die nächste Zwangspause. Eine genaue Diagnose stand während der Partie noch aus. Nun müssen sowohl Real als auch der ÖFB um Alaba zittern: In drei Wochen (15. März) steigt das CL-Achtelfinal-Rückspiel gegen Liverpool, wiederum eine Woche später startet das Nationalteam in Linz gegen Aserbaidschan in die EM-Qualifikation. Für Alaba könnte es ein Wettlauf gegen die Zeit werden.