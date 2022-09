So beginnen die Bullen in London

In wenigen Momenten geht es für den FC Red Bull Salzburg an der Stamford Bridge um die nächsten Punkte in der Champions League. Mit dieser Startelf will Matthias Jaissle beim FC Chelsea für die große Überraschung sorgen.

Champions League, Gruppe E - 2. Runde: Chelsea FC - Red Bull Salzburg London, Stamford Bridge, 21 Uhr, SR Kruzliak/SVK



Chelsea: Kepa - Thiago Silva, Azpilicueta, Cucurella - James, Jorginho, Kovacic, Mount, Aubameyang, Sterling, Havertz



Es fehlen: Kante (Oberschenkel), Mendy (Knie)



Salzburg: Köhn - Dedic, Pavlovic, Bernardo, Ulmer - Capaldo, Seiwald, Sucic, Kjaergaard - Sesko, Okafor



Es fehlen: Solet (Oberschenkel), Wöber (Adduktoren)