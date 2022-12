Zinsberger feiert Kantersieg in Champions League über FC Zürich

Das Team von Arsenal mit ÖFB-Torfrau Manuela Zinsberger hat am Mittwoch in der Fußball-Champions-League der Frauen einen 9:1 (4:0)-Kantersieg beim FC Zürich gefeiert.

Die Norwegerin Frida Leonhardsen Maanum glänzte als dreifache Torschützin. Zinsberger musste nur nach einem Elfmeter in der 64. Minute hinter sich greifen. Laura Wienroither kam bei den Gästen nicht zum Einsatz. Bei den Schweizerinnen wurde Viktoria Pinther zur Pause aus- und Marie-Therese Höbinger eingetauscht.

Im Parallelspiel des letzten Spieltags der Gruppe C trennten sich Olympique Lyon und Juventus Turin 0:0. Arsenal gewann den Pool mit 13 Punkten zwei Zähler vor Lyon, beide steigen ins Viertelfinale auf. In Gruppe D besiegte Bayern München mit der durchspielenden ÖFB-Teamspielerin Sarah Zadrazil Benfica Lissabon 2:0. Am zweiten Gruppenplatz änderte das nichts mehr, da Barcelona FC Rosengard 6:0 abfertigte. Die Katalanen wie die Münchnerinnen beendeten die Punktejagd mit 15 Zählern und stehen jeweils im Viertelfinale.

Österreichs Meister Sankt Pölten ist in Gruppe B bereits fix ausgeschieden, empfängt noch zum Abschluss am (heutigen) Donnerstag (18.45 Uhr) Tabellenführer VfL Wolfsburg.