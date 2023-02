Unfassbarer Torwart-Patzer in Europa League

In der Zwischenrunde der Europa-League-Playoff-Partie zwischen Bayer Leverkusen und AS Monaco patzt der Schlussmann des Bundesligisten gehörig.

Es ist die 9. Minute in der BayArena, Europa League-Hinspiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und der AS Monaco. Jonathan Tah spielt in einer ruhigen Phase der Partie den Ball zurück zu Lukas Hradecky, der sich die Kugel zurechtlegen will, dieser jedoch den heranrauschenden Embolo übersieht. Der Finne lässt sich viel zu viel Zeit und wird von Embolos Körpereinsatz überrascht. Dadurch kommt er zu Fall und tritt den Ball über die eigene Linie - 1:0 für die Gäste aus Monaco.

Schiedsrichter Orel Grinfeld sieht dabei kein Vergehen und der Treffer für die Franzosen zählt. Die Partie ist noch im Gange. Derzeit steht es nach wie vor 1:0 für Monaco.