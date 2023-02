Ex-Teamchef Koller vor Wiedersehen mit Alaba bei Klub-WM

Al-Hilal aus Saudi-Arabien und Al Ahly Kairo sind ins Halbfinale der Fußball-Club-WM in Marokko aufgestiegen und fordern die Kontinentalmeister aus Europa und Lateinamerika.

Asienmeister Al-Hilal setzte sich am Samstag im Viertelfinale in Rabat gegen Afrikameister Wydad Casablanca nach einem 1:1 nach 120 Minuten mit 5:3 im Elfmeterschießen durch. Afrika-Rekordmeister Al Ahly besiegte in Tanger den US-Club Seattle Sounders durch ein spätes Tor von Mohamed Afasha (88.) mit 1:0.

Al-Hilal trifft nun am Dienstag auf Flamengo Rio de Janeiro. Al Ahly, das von Ex-ÖFB-Teamchef Marcel Koller gecoacht wird, fordert am Mittwoch Champions-League-Sieger Real Madrid. Ob der an einer Wadenverletzung laborierende David Alaba bei den Spaniern ein Comeback gibt, ist offen.

Ergebnisse Club-WM - Viertelfinale:

Wydad Casablanca (MAR) - Al-Hilal (KSA) - 1:1 n.V. (1:1,0:0), 3:5 im Elfmeterschießen

Seattle Sounders (USA) - Al Ahly Kairo (EGY) 0:1 (0:0)

Halbfinale:



Flamengo Rio de Janeiro (BRA) - Al-Hilal (Dienstag), Real Madrid - Al Ahly (Mittwoch)