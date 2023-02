FIFA-Bosse fixieren nächste Wüsten-WM

Die Club-Weltmeisterschaft 2023 findet in Saudi-Arabien statt. Das gab der Fußball-Weltverband (FIFA) nach einer Council-Sitzung am Dienstag bekannt. Ein Jahr nach der WM in Katar darf damit das nächste Land am Persischen Golf vom 12. bis 22. Dezember ein größeres Fußball-Event austragen.