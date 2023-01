Deschamps bekommt neuen Vertrag in Frankreich

Didier Deschamps hat seinen Vertrag als Trainer der französischen Fußball-Nationalmannschaft bis 2026 verlängert.

Das teilte der französische Verband am Samstag mit. Der Präsident des Verbands, Noël Le Graët, lobte die "außergewöhnliche Bilanz" von Deschamps, der die Mannschaft seit 2012 trainiert. 2018 hatte Deschamps die "Bleus" zum WM-Sieg geführt. Bei der Weltmeisterschaft in Katar im vergangenen Jahr erreichten die Franzosen wie bei der Europameisterschaft 2016 das Finale. Nun soll der 54-Jährige, selbst ehemaliger Europa- und Weltmeister, das Team um Superstar Kylian Mbappé auch bei der nächsten Europameisterschaft 2024 in Deutschland und bei der WM 2026 in Nordamerika anführen.

Sogar Staatschef Emmanuel Macron hatte den Coach bestärkt, seine Mission fortzusetzen. Auch Le Graët, der Deschamps vor über zehn Jahren zum Nationaltrainer ernannt hatte und als großer Anhänger des früheren Mittelfeldstrategen gilt, hatte sich schon früh für eine Vertragsverlängerung eingesetzt. Bis zuletzt war über Deschamps' Zukunft spekuliert worden. Immer wieder war sein früherer Teamkollege Zinedine Zidane als möglicher Nachfolger gehandelt worden, der mit Real Madrid unter anderem drei Triumphe in der Champions League gefeiert hatte. Zidane, der seit seinem Abschied von Real 2021 frei ist, soll Interesse an dem Job gehabt haben. Nun dürfte er in den Vereinsfußball zurückkehren.

Deschamps ist nun schon seit über zehn Jahren im Amt und mit ihm an der Spitze ist Frankreich eine der konstanten Größen im Weltfußball geworden. 2021 gab es den Sieg in der Nations League. Aktuell ist Frankreich in der FIFA-Weltrangliste Dritter. Durch den Triumph 2018 war Deschamps nach Franz Beckenbauer und Mario Zagallo der erst Dritte, der als Spieler und Trainer den WM-Pokal in den Händen hielt.