Frankreichs Verband trennt sich von Teamchefin Diacre

Umstrittene Teamchefin Frankreichs hält an Posten fest Die in der Kritik stehende Teamchefin von Frankreichs Frauen-Nationalauswahl, Corinne Diacre, hält an ihrem Posten fest. Trotz einer angeblichen Stimmungsmache gegen ihre Person sei sie entschlossen, ihre Mission bei der WM in diesem Jahr zu erfüllen.