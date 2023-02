Kanadas Frauen-Team mit T-Shirt-Protest

Aus Protest gegen ihren eigenen Verband haben Kanadas Fußballerinnen vor dem Länderspiel gegen die USA am Donnerstag lila T-Shirts getragen.

Auf den Shirts, die die Olympiasiegerinnen beim Abspielen der Nationalhymnen anhatten, stand zudem "Genug ist genug". Das Team beklagt, im vergangenen Jahr nicht bezahlt worden zu sein und vom Verband nicht gut gefördert zu werden. Einen ähnlichen Konflikt hatten die US-Kickerinnen in den vergangenen Jahren ausgetragen.

Die US-Spielerinnen zeigten denn auch ihre Solidarität und hakten sich vor dem Anpfiff in einem großen Kreis mit ihren Gegenspielerinnen unter. Danach gewannen sie die Partie mit 2:0. Das Turnier, an dem auch Brasilien und Japan teilnehmen, dient der Vorbereitung auf die WM im Sommer. Kanadas Spielerinnen wollten ursprünglich alle Aktivitäten und das Training boykottieren, waren nach eigenen Angaben aber von ihrem Verband mit juristischen Konsequenzen bedroht worden und spielten deswegen unter Protest. Kanada trifft am Sonntag in Nashville auf Brasilien. Die WM der Frauen findet vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. Kanada zählt als Olympiasieger zu den Titel-Kandidaten.