Nations-League Finalpaarungen stehen fest

Der WM-Dritte Kroatien trifft im Finalturnier der Nations League zunächst auf Gastgeber Niederlande, Fußball-Europameister Italien bekommt es im zweiten Halbfinale mit Spanien zu tun.

Das ergab die Auslosung am Mittwoch in Nyon. Die vier Nationen hatten sich in der Liga A des Bewerbs durchgesetzt, wobei Kroatien die Gruppe vor Dänemark, Frankreich und Österreich gewann. Das Finalturnier steigt von 14. bis 18. Juni in den Niederlanden, das Endspiel findet in Rotterdam statt.

Die Halbfinali werden in Rotterdam und Enschede gespielt, das Spiel um Platz drei (18. Juni) findet in Enschede statt. Portugal gewann die Nations League 2019 vor heimischer Kulisse, zwei Jahre später triumphierte Frankreich beim Finalturnier in Italien.