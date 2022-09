Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick hat für die Nations-League-Partien am 22. September auswärts gegen Frankreich und am 25. September in Wien gegen Kroatien zwei potenzielle Debütanten einberufen.

Muhammed Cham von Clermont Foot und Romano Schmid von Werder Bremen haben bisher noch keinen A-Länderspiel-Einsatz auf dem Konto. Sein Comeback gibt der im Juni nicht berücksichtigte Andreas Ulmer. Dafür fehlen die verletzten Sasa Kalajdzic und Konrad Laimer. © ÖFB × Auf der prominent besetzten Abrufliste scheinen unter anderem Aleksandar Dragovic, Julian Baumgartlinger, Florian Grillitsch, Florian Kainz, Valentino Lazaro und Patrick Wimmer auf. Fixer Bestandteil des Kaders ist hingegen Marko Arnautovic, der in den beiden anstehenden Matches zum neuen ÖFB-Rekordinternationalen avancieren könnte. Derzeit fehlt dem Bologna-Stürmer mit 102 Länderspielen noch ein Einsatz auf Andreas Herzog.