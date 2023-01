Dani Alves hat sein erstes Fußballspiel im Gefängnis bestritten, nachdem er vor mehr als einer Woche wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung verhaftet worden war.

Alves wurde vor mehr als einer Woche verhaftet, nachdem ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen wurden, die im Zusammenhang mit einem Vorfall in einem Nachtclub in Barcelona Ende letzten Jahres gegen den Verteidiger erhoben wurden. Der 39-Jährige wurde nach der Verhaftung vom mexikanischen Klub Pumas entlassen und befindet sich derzeit in einem Gefängnis außerhalb der Stadt in Haft.

Der ehemalige Teamkollege und Manager Xavi zeigte sich schockiert über die Verhaftung des Brasilianers, der kürzlich mit seiner Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft war. Obwohl er bereits seit über einer Woche inhaftiert ist, bleibt Alves im Gefängnis Brians 2 in Sant Esteve Sesrovires. Bei der ersten Vrhandlung wird Alves wohl einen Antrag auf Kaution stellen.

© Instagram/DaniAlves

Während er auf seine Entlassung wartet, hat der Rechtsverteidiger nach Angaben der spanischen Zeitung Marca sein erstes Fußballspiel bestritten. Über das Spiel ist nur bekannt, dass es am Donnerstag stattfand und verständlicherweise bei den Mitgefangenen auf großes Interesse stieß. Der Rest der Insassen wollte ihn live auf dem Gefängnishof spielen sehen.