NASA postet grün-gelbe Galaxie für Pele

Pelé hat Menschen vieler Generationen auch außerhalb des Fußballs inspiriert - und nun sogar die NASA. Die US-Weltraumbehörde veröffentlichte auf Twitter das Foto einer Spiralgalaxie, die in ihrem Zentrum grün und gelb ist. "Wir gedenken des legendären Pelé, der vielen als der König des 'schönen Spiels' bekannt ist. Dieses Bild einer Spiralgalaxie im Sternbild Bildhauer zeigt die Farben Brasiliens", schrieb die NASA dazu.

We mark the passing of the legendary Pelé, known to many as the king of the "beautiful game." This image of a spiral galaxy in the constellation Sculptor shows the colors of Brazil. pic.twitter.com/sOYfKdTeAJ