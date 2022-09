Arnautovic über ÖFB-Rekord: ''Es ist mir eine Ehre''

Marko Arnautovic schreibt am Donnerstag gegen Frankreich wohl ÖFB-Geschichte: Der 33-Jährige steht vor seinem 103. Länderspiel und würde damit die Bestmarke von Andreas Herzog einstellen.

Am Sonntag kann er gegen Kroatien für den alleinigen Rekord sorgen. „Es ist mir eine Ehre, dass ich so viele Spiele für das Nationalteam gemacht habe“, sagt Arnautovic. Er betont: „Natürlich freue ich mich extrem und bin auch stolz drauf, aber ich gehe in das Spiel gegen Frankreich wie in jedes andere.“

© GEPA ×

Arnautovic über Herzog: "Ich bin ihm dankbar"

Marcel Sabitzer meint über seinen Teamkollegen: „Er ist ein wichtiger Spieler. Ich hoffe, dass noch einige Partien folgen.“ Dass Arnautovic ausgerechnet Herzog ablöst, unter dem er schon in der U21 auflief, ist für ihn etwas Besonderes: „Jeder weiß, dass ich zum Andi ein sehr gutes Verhältnis habe. Er ist eine Person, die wichtig war in meiner Karriere. Ich bin ihm dankbar, dass er mir auf meinem Weg geholfen hat.“

Aktuell führt unser Bologna-Legionär die Torschützenliste der Serie A mit sechs Treffern an. Hat er deshalb besonders viel Selbstvertrauen mit zum Nationalteam genommen? „Ich habe immer Selbstvertrauen“, verrät er. In der ewigen Torschützenliste des ÖFB hat er mit 33 Treffern nur noch Toni Polster (45 Tore) und Hans Krankl (34) vor sich.