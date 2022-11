Bayern-Talent kommt zu ÖFB-Camp

Überraschung vor dem Talente-Lehrgang des ÖFB mit Teamchef Ralf Rangnick und Werner Gregoritsch. Der Deutsch-Österreicher Paul Wanner kommt auch nach Kroatien.

Ausnahmetalent Paul Wanner wird in eineinhalb Wochen erstmals zu einem Lehrgang des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) stoßen. Der 16-jährige österreichisch-deutsche Doppelstaatsbürger, jüngster Bundesliga- und Champions-League-Akteur in der Geschichte von Bayern München, ist Teil eines Trainingscamps für Perspektivspieler, das ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick und U21-Coach Werner Gregoritsch in der ersten WM-Woche (21. bis 25. November) in Pula in Kroatien abhalten.

Nach Gesprächen mit Wanner und seinem Umfeld werde dieser erstmals zu einem ÖFB-Lehrgang stoßen, gab der Verband am Freitag bekannt. Der Mittelfeldspieler mit österreichischer Mutter und deutschem Vater hat bisher nur in deutschen Nachwuchs-Nationalteams (U17 und U18) gespielt. Im Rahmen des Camps in Pula wollen Rangnick und Co. laut ÖFB-Angaben einen umfassenden Überblick über die jungen heimischen Talente erhalten. Insgesamt 29 Spieler der Geburtsjahrgänge 2000 bis 2005 wurden nominiert.

Die 29 Akteure, die Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick und ÖFB-U21-Trainer Werner Gregoritsch am Freitag für ihren gemeinsamen Trainingslehrgang für Perspektivspieler von 21. bis 25. November in Pula in Kroatien nominiert haben (Geburtsjahrgänge 2000 bis 2005):

Tor: Niklas Hedl (Rapid Wien), Tobias Lawal (LASK), Lukas Gütlbauer (WAC)

Verteidigung: Jonas Auer (Rapid Wien), Samson Baidoo (Red Bull Salzburg), Luca Pazourek (Austria Wien), Leopold Querfeld (Rapid Wien), Jakob Schöller (FC Admira), Lukas Sulzbacher (WSG Tirol)

Mittelfeld: Thierno Ballo (WAC), Matthias Braunöder (Austria Wien), Yusuf Demir (Galatasaray Istanbul), Zeteny Jano (FC Liefering), Dijon Kameri (Red Bull Salzburg), Benjamin Kanuric (Arminia Bielefeld), Justin Omoregie (Red Bull Salzburg), Tristan Osmani (Schalke 04), Moritz Oswald (Rapid Wien), Manuel Polster (Austria Wien), Benedict Scharner (SKN St. Pölten), Matthias Seidl (Blau-Weiß Linz), Nikolas Veratschnig (WAC), Paul Wanner (Bayern München), Moritz Wels (Sturm Graz)

Angriff: Noah Bischof (SCR Altach), Elias Havel (FC Liefering), Luca Kronberger (SV Ried), Christoph Lang (Sturm Graz), Bernhard Zimmermann (Rapid Wien)