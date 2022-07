Die ÖFB-Damen feiern in Southampton gegen Nordirland einen 2:0-Pflichtsieg. Nach dem ersten Sieg bei der EURO lebt der Traum vom Aufstieg ins Viertelfinale.

Pflicht erfüllt! Nach dem 0:1 zum EM-Auftakt gegen England erkämpft sich unser Frauen-Team vor 9.268 Fans in Southampton ein 2:0 gegen Nordirland. Heißt: Der Traum vom Viertelfinale ist voll am Leben.

Die Fuhrmann-Elf erzeugte von Beginn an Druck. Ein Kopfball von Hickelsberger-Füller ging am Tor vorbei (8.). Billa traf nur das Außennetz (10.).

Schiechtl trifft nach Puntigam-Freistoß

Dann aber die Erlösung: Puntigam schlägt einen Freistoß zur Mitte, Schiechtl wird völlig alleine gelassen und drückt den Ball über die Linie – 1:0 (19.). Mc Fadden rettete in letzter Sekunde vor Billa (22.). Offensiv kam von den Nordirinnen wenig bis gar nichts. Einen Angriffsversuch von Callaghan stoppte Wenninger souverän (42.). Auf der Gegenseite klingelte es fast erneut. Dunst schließt nach einem Fehler von Burns auf das leere Tor ab, die Keeperin läuft aber zurück und kann den Ball noch an die Latte parieren (42.). Bitter für Österreich!

Österreich hat in der 2. Halbzeit mehr Mühe

Auch nach der Pause hatte Rot-weiß-rot zunächst die Kontrolle. Gefährlich wurde es aber erst wieder in der 64. Minute: Dunst zieht aus der Distanz ab, Burns rutscht der Ball durch die Finger, er geht aber hauchdünn über die Latte. Wenninger blutete nach einem Zusammenstoß die Nase, konnte aber weitermachen (65.). Nordirland zeigte sich jetzt mutiger, setzte über Konter immer wieder Nadelstiche. Ein Kopfball von Furness segelte knapp über das Tor von Zinsberger (69.). Holloway klärte vor der heranstürmenden Billa (77.), genauso wie McFadden knapp drei Minuten später (80.). Unser Team wollte unbedingt noch einen Treffer, hob das Temo wieder an. Ein abgefälschter Distanzschuss von Dunst stellte aber kein Problem für Burns dar (83.).

Naschenweng macht spät den Deckel drauf

Feiersinger probiert es mit einem scharfen Schuss aus der Ferne, der Ball geht aber über das Tor (86.). Dann die Entscheidung – endlich! Puntigam spielt steil auf die eingewechselte Naschenweng und die 24-Jährige schiebt aus spitzem Winkel zum 2:0-Endstand ein. Nach einem 2:2 und einem 3:1 gegen Nordirland in der WM-Qualifaktion bleibt Österreich auch das dritte direkte Duell ungeschlagen. Am Freitag steigt in Brighton gegen Dänemark unser Finale um den Aufstieg.