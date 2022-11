ÖFB-U19-Frauen gelingt Sensationssieg über Deutschland

Österreichs U19-Frauen-Nationalteam hat am Dienstag im Rahmen der EM-Qualifikation einen überraschenden 2:1-Erfolg über Deutschland gefeiert.

Mit dem ersten Sieg einer weiblichen ÖFB-Auswahl in einem Bewerbspiel gegen Deutschland sicherte man sich in Shefayim (ISR) den Sieg in der Gruppe A6. Die Treffer für Österreich erzielten Valentina Mädl (2.) und Anna Holl (76.), Cora Zicai gelang der zwischenzeitliche Ausgleich für Deutschland (74.).

Bereits vor dem abschließenden Gruppenspiel hatte die Auswahl von Teamchef Hannes Spilka nach einem Sieg über Gastgeber Israel und einem Remis gegen die Ukraine das Ticket für die zweite Qualifikationsphase in der Tasche gehabt. Als Gruppensieger wird Österreich bei der Auslosung Anfang Dezember nun sogar aus Topf 1 gezogen. Die nächste Phase wird im Frühjahr 2023 als ein weiteres Miniturnier mit je vier Teams gespielt.

"Ich bin unglaublich stolz und überwältigt von dem, was wir heute abgeliefert haben. Deutschland zählt zu den besten Teams in Europa. Wir haben 90 Minuten taktisch diszipliniert gegen den Ball gearbeitet und fast nichts zugelassen", freute sich Spilka. "Jetzt heißt es demütig bleiben und weiterarbeiten. Wir freuen uns auf die Auslosung."