Österreichs U19-Frauen-Nationalteam hat sich in der ersten Runde der Qualifikation für die EM 2023 mit einem Remis gegen die Ukraine begnügen müssen.

1:1 endete die Partie am Dienstag im israelischen Shefayim, Torschützin der ÖFB-Auswahl war Nicole Ojukwu von der Vienna. Das Team von Trainer Hannes Spilka trifft im Rahmen des Miniturniers noch am Freitag auf die Gastgeberinnen sowie am Montag auf Favorit Deutschland. Ziel ist ein Platz unter den ersten Drei der Gruppe.