ÖFB-U21-Team erkämpft sich Remis gegen Türkei

Österreichs U21-Fußball-Nationalteam hat sich am Donnerstag beim Testspiel gegen die Türkei ein 1:1-Unentschieden erkämpft.

Den Treffer für die ÖFB-Auswahl bei der Partie in Medulin/Kroatien erzielte Debütant Manuel Polster kurz nach dem Seitenwechsel (52.). Am Montag treffen Österreichs Nachwuchskicker in einem zweiten Test in Pula auf Kroatien.

Angeführt wurde die ÖFB-Auswahl wieder von Kapitän und Mittelfeldmotor Matthias Braunöder. Offensiv vertraute Teamchef Werner Gregoritsch in seinem 3-5-2 System auf Bernhard Zimmermann und Christoph Lang. Die Anfangsphase gestaltete sich sehr intensiv. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde zappelte der Ball erstmals im Netz, ein Kopfballtreffer von Pascal Estrada wurde allerdings aufgrund eines Foulspiels aberkannt (17.). Nach einer langen Leerlaufphase ohne zwingende Chancen auf beiden Seiten erhöhte die Türkei vor der Pause den Druck. Nach einem Eckball entschied der Schiedsrichter auf Handelfmeter, diesen verwandelte Yusuf Barasi zur Führung (45+6.).

Stärkere zweite Hälfte

Zur Pause wechselte Teamchef Werner Gregoritsch gleich viermal, brachte unter anderem Manuel Polster. Dieser zimmerte den Ball in der 52. Minute aus dem Rückraum flach ins Eck - Ausgleich. Wenig später rutschte Zimmermann an einem Stanglpass denkbar knapp vorbei (54.). Danach blieb die Partie umkämpft, die ÖFB-Elf war sichtbar besser im Spiel als in der ersten Hälfte, ein Treffer gelang allerdings nicht mehr.

Mit der Leistung in der ersten Hälfte haderte Trainer Gregoritsch: "Die Türkei war sehr motiviert und offensiv immer gefährlich. Sie haben aber auch immer wieder etwas angeboten. Aber wir sind vor der Pause nicht wirklich ins Spiel gekommen." In Durchgang zwei sah er einen Leistungszuwachs. "Nach der Pause ist es uns besser gelungen. Es war eine sehr körperbetonte Partie und wir haben dann besser dagegengehalten", betonte Gregoritsch, der im Nachgang die Platzverhältnisse als "inferior" bezeichnete.

Torschütze Polster freute sich über seinen Debüt-Treffer und war auch mit der Mannschaftsleistung zufrieden: "Dass ich dann so schnell nach meiner Einwechslung getroffen habe, ist natürlich ein tolles Gefühl. Die Türkei war ein richtig starker Gegner. Wir können von dieser Leistung heute sicher viel mitnehmen", sagte er.

Ergebnis U21-Testspiel vom Donnerstag:

Türkei - Österreich 1:1 (1:0)

Medulin, Arena Sportzentrum



Tore: Barasi (45+6.) bzw. M. Polster (52.).

Österreich mit: Scherf (46. N. Polster) - Baidoo, Querfeld, Estrada - Ibertsberger (46. Oswald), Kanuric (46. M. Polster), Braunöder (84. Omic), Veratschnig (84. Fallmann), Demir (69. Wydra) - Lang (46. Bischof), Zimmermann (84. Kronberger)