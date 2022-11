Unser Team vorne ist wie Lugner im Schlafzimmer

Oe24-Experte Frenkie Schinkels in seiner Kolumne über den Auftritt des ÖFB-Teams im Testspiel gegen Andorra.

Was war das bitte? Bei unserem Team vorne herrscht tote Hose! Im letzten Drittel geht‘s zu wie bei Richard Lugner im Schlafzimmer. Wobei: Verstanden ab ich den Test gegen Andorra ohnehin nie.

Den Test gegen Andorra hab ich nicht verstanden. Da hätten wir auch gegen Disneyland oder gegen Legoland spielen können. Denn wie soll das Rangnick-Spiel mit Pressing und schnellem Umschalten gegen so einen Aufbaugegner simulieren?

Was für ein Unterschied ist da der nächste Test Italien! Gegen den Europameister und früheren Weltmeister sind ganz andere Tugenden gefragt. Da muss jeder einzelne über sich hinauswachsen.

Wobei ich hoffe, dass David Alaba & Co. mit dem Kopf nicht bei der WM in Katar sind. Denn bei allem Unmut über das Wüsten-Turnier: Sportlich interessiert es uns doch, wie sich die besten Fußballer der Welt präsentieren. Ich hoffe auch, dass nach all den Diskussionen der vergangenen Wochen die Kicker-Beine sprechen werden. Das Politisieren überlassen wir bitte den Politikern!

Sind wir doch ehrlich: Wir wären sehr gern dabei in Katar, und Italien ebenfalls. Dass man den Test-Kracher am WM-Eröffnungstag ansetzt, zeigt von mangelndem Respekt gegenüber der WM. Das ist fast so respektlos, wie die Ronaldo-Kritik an Teamchef Rangnick, über den ich mich auch nur wundern kann. Aus den dummen, naiven Worten des ehemaligen Weltfußballers spricht einfach nur der Frust.