Pelés Tochter mit emotionalem Abschieds-Posting

Pelé verbrachte seine letzten Tage zwar im Krankenhaus, wurde aber von seiner Familie begleitet.

Brasilien. Der größte Fußballer aller Zeiten ist tot: Pelé (82) ist im Kreise seiner Familie im Albert-Einstein-Krankenhaus in Sao Pãulo (Brasilien) verstorben. Seine Tochter bestätigte die traurige Meldung mit einem emotionalen Instagram-Posting. "Alles, was wir sind, verdanken wir dir. Wir lieben dich unendlich. Ruhe in Frieden", schreibt sie zu einem Foto auf dem zu erkennen ist, wie der dreimalige Weltmeister im Krankenbett liegt. Pelé hinterlässt sieben Kinder und seine Ehefrau Márcia Cibele Aoki.

Mit den Worten "Alles, was wir sind, verdanke ich dir. Wir lieben dich unendlich. Ruhe in Frieden", nahm Pelés Tochter Kely Abschied.

Monatelang hatte Pelé mit einem Darmtumor zu kämpfen. Kurz vor Weihnachten war geplant, dass er für die Festtage nach Hause kann, um im Kreise seiner Familie zu feiern. Doch der Zustand der Fußballlegende verschlechterte sich. Eine Entlassung aus dem Krankenhaus war zu gefährlich.

Zuletzt hatte sich Pelés Gesundheitszustand weiter verschlechtert. Die Zeitung "Folha de S. Paulo" berichtete, dass Pelé nicht mehr auf die Chemotherapie anspreche. Demnach sei die Krebsbehandlung im Hospital Albert Einstein in São Paulo ausgesetzt worden, Pelé habe nur noch palliative Pflege erhalten.