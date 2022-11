Das denkt Ronaldo wirklich über Messi

Für zwei der prägenden Gesichter der vergangenen 15 Jahre ist die WM in Katar wohl der letzte Auftritt auf der großen Weltbühne. Cristiano Ronaldo (37) und Lionel Messi (35) wollen es noch einmal wissen und ihre Karriere krönen.

Bevor die WM startet, sorgt Ronaldo mit seinem Skandal-Interview mit dem britischen Moderator Piers Morgan für Aufregung. Dabei sprach der Portugiese auch über seinen großen Rivalen – und fand dabei nur lobende Worte für Lionel Messi.

„Messi ist magisch“, so Ronaldo. „Er ist ein Typ, den ich wirklich respektiere, der auch immer respektvoll über mich spricht. Er ist ein guter Kerl, der alles für den Fußball tut.“ Die beiden Superstars teilen sich seit 16 Jahren die große Bühne und pflegen eine „tolle Beziehung“. Messi sei neben ihn und Zidane wohl der beste Fußballspieler, den er jemals gesehen hat.

"The best player you've ever seen? Excluding yourself?"



Piers Morgan asks Cristiano Ronaldo his true feelings about Lionel Messi as a player and a person.



Watch live: https://t.co/ajbahBvQpp@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #90MinutesWithRonaldo | #PMU pic.twitter.com/sj5q1VeuLs