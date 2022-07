Manchester trifft Ronaldo-Entscheidung

Superstar Cristiano Ronaldo will Manchester im Sommer unbedingt verlassen.

Ronaldo will Manchester United nach nur einer Saison wieder verlassen. Der 37-jährige Superstar will in der neuen Saison in der Champions League spielen, doch für diesen Bewerb hat sich der englische Rekordmeister nicht qualifiziert. Stattdessen spielt ManU "nur" in der Europa League. Zu wenig für Ronaldo, der fünf Mal die Königsklasse gewann.

Um die Chance auf einen 6. CL-Titel zu wahren, muss "CR7" Manchester verlassen. Sein Manager Jorge Mendes hat trotz gültigen Vertrags bis 2023 bei den Manchester-Bossen bereits um die sofortige Freigabe gebeten. Die Auswahl der interessierten Klubs (FC Bayern, Chelsea, Paris) ist lang und prominent.

Ob Ronaldo Manchester wirklich verlassen darf, scheint jedoch unklar. Wie englische Medien berichte, wollen die Red Devils den Portugiesen nicht ziehen lassen und pochen darauf, dass der Vertrag erfüllt wird. Der Superstar soll auf jeden Fall auch bei den Vorbereitungs-Reisen nach Thailand und Australien dabei sein. Bei der Promotion Tour geht es vor allem auch um Marketing.