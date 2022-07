Nachdem Cristiano Ronaldo Manchester United am Freitag um Freigabe bat, nahm der Superstar nun am heutigen Montag nicht am Mannschaftstraining teil. Der 37-Jährige fehlte aus „familiären Gründen“ – der Verein soll dies akzeptiert haben.

Confirmed. Cristiano Ronaldo to miss return to Manchester United training today “due to family reasons”, club have accepted this explanation. ???????????? #MUFC



Man United are aware of his desire to leave the club - but insist on their position: not for sale, want to keep him. pic.twitter.com/Tzj40IidtU