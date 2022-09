Salzburg: Freund-Wechsel zu Chelsea rückt näher

Nach dem 1:1 der Bullen in der Champions League bei Chelsea wird ein Wechsel von Sportdirektor Christoph Freund zu den "Blues" immer konkreter.

Auf sein Insiderwissen ist normalerweise stets Verlass: Fabrizio Romano. Laut dem Transfer-Experten steht Freund kurz vor einer persönlichen Einigung mit Freund. Auch mit Salzburg sollen bereits Gespräche laufen und der Wechsel kurz vor dem Vollzug stehen, schreibt Romano auf Twitter.

Bei Chelsea soll Freund mit dem neuen Trainer Graham Potter zusammenarbeiten. Der Abgang des 45-Jährigen, der bereits seit 2006 in der Mozartstadt engagiert ist, dürfte Salzburg einmal mehr einiges an Kleingeld in die Kasse spülen. Erst vor kurzem hatte Freund seinen Vertrag bis 2026 verlängert.