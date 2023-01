USA veranstaltet zwei Jahre vor WM auch Copa America

Zwei Jahre vor der WM 2026 richten die USA die südamerikanische Fußball-Kontinentalmeisterschaft Copa América aus.

An dem Turnier im Sommer 2024 werden die zehn Nationalverbände aus Südamerika um den aktuellen Titelträger Argentinien sowie als Gäste sechs Verbände des Kontinentalverbands CONCACAF - also aus Nord- und Mittelamerika sowie der Karibik - teilnehmen, wie beide Organisationen am Freitag mitteilten.

Im Sommer 2026 richten die USA gemeinsam mit Mexiko und Kanada die Weltmeisterschaft mit dann erstmals 48 Mannschaften aus.