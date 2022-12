Argentinischer Kommentator zuckt bei WM-Finale völlig aus

Als Gonzalo Montiel den entscheidenden Elfer für Argentinien versenkte, brachen im Lusail Stadium vor über 88.000 Zuschauern fast alle Dämme – auch auf der Pressetribüne. "¡Gooooooool! Argentina Campeon del Mundo!" brüllte Sportkommentator Andrés Cantor immer und immer wieder in sein Mikro. Der 59-Jährige wurde von seinen Emotion überwältigt, kämpfte mit den Tränen und herzte seinen Co-Kommentator.

