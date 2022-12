Aufregung um Messis Umhang

Viele Hochzeitspaare kennen das: Für den größten Tag des Lebens muss auf den Erinnerungsfotos alles passen. Am größten Tag des Lionel Messi wird sich der frischgebackene Weltmeister ein Leben lang fragen: "Was ist das bloß für ein Umhang?"

Das fragte sich auch Ex-Kicker Marc Janko auf Twitter: „Was ist das für ein Umhang, den Messi da anziehen musste? Egal was es bedeutet: TOTAL unpassend! Der soll im Nationaltrikot feiern dürfen."

Was ist das für ein Umhang den Messi da Anziehen musste? Irgendjemand?…Egal was es bedeutet: TOTAL unpassend! Der soll im Nationaltrikot feiern dürfen — Marc Janko (@JankoMarc) December 18, 2022

Nach seinem größten Erfolg seiner bisherigen Karriere darf Lionel Messi ausgelassen mit seinen siegreichen Teamkollegen feiern. Doch als Einziger muss sich der Superstar einen Umhang überstreifen - eine sogenannte Bischt. Diese ist ein edles Kleidungsstück und wird bei besonderen Anlässen in Katar über der Dischdascha getragen. Im Beisein von FIFA-Präsident Gianni Infantino hängt Katars Emir Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani dem Argentinier den edlen Stoff um.

Ex-ÖFB-Kicker Marc Janko schäumt Minuten später noch immer über die eher unpassende Aktion bei der Siegerehrung.

Regt mich immer noch extrem auf... — Marc Janko (@JankoMarc) December 18, 2022

Auch bei den deutschen Experten in der ARD kommt Kritik. Bastian Schweinsteiger hält ebenfalls wenig vom Umhang: "Da nimmt man dem Spieler einen ganz großen Moment. Ich fand es auch nicht gut. Das kann man später in der Kabine machen. Ich glaube, da war Messi selber auch nicht glücklich. Die Aktion war in meinen Augen nicht gelungen."

Im ORF-Studio muss man hingegen schmunzeln. Herbert Prohaska zeigt sich erfreut: "Er hat sich sogar jetzt ein Negligé anziehen lassen". Neid gibt es für Messi allerdings nur in Hinblick auf die gewonnene WM-Trophäe: „Ich freue mich sehr für Messi. Ich beneide ihn für diese Trophäe. Ich hätte den Pokal auch gern in den Händen gehalten!“