Belgiens Generalprobe ist ordentlich misslungen - jetzt herrscht Katerstimmung bei den Mitfavoriten auf den WM-Titel.

Eine unerwartete Testspiel-Niederlage vor der Fußball-WM hat in Belgien für Stirnrunzeln gesorgt. Der Zweite der FIFA-Weltrangliste musste sich am Freitag in Kuwait-Stadt gegen Ägypten mit 1:2 geschlagen geben. Die Ägypter um Liverpool-Star Mohamed Salah hatten sich nicht für die WM in Katar qualifiziert. Teamchef Roberto Martinez versuchte zu beschwichtigen. "Wir sollten dieses Spiel als Weckruf sehen. Es war ein echtes Trainingsspiel, aus dem man viel lernen kann."

Gegen Ägypten spielte die Truppe um ManCity-Star Kevin de Bruyne mit angezogener Handbremse. "Es war, als ob sich viele unserer Jungs einfach nicht verletzen wollten. Ägypten war einfach besser als wir", erklärte Martinez. Sein Team sei mental nicht bereit gewesen für das Spiel, sagte der Trainer und betonte: "Diese Gruppe ist seit sechs Jahren zusammen, es ist nicht so, dass plötzlich nichts mehr da ist." Man könne aber nicht erwarten, die WM zu gewinnen, wenn man nicht in Bestform ist. "Das sollte uns eine Lehre sein."

"Goldene Generation" hofft auf ersten Titel

Für die sogenannte "Goldene Generation" der Belgier gilt die Weltmeisterschaft in Katar als letzte Chance, einen großen Titel zu gewinnen. Besonders in der Abwehr sind Routiniers wie Jan Vertonghen (35) oder Toby Alderweireld (33) bereits im fortgeschrittenen Fußballer-Alter. Vier Jahre lang führten die "Roten Teufel" die FIFA-Weltrangliste an, mittlerweile liegt Brasilien vorn. Für die Belgier startet die WM am Mittwoch (20.00 Uhr) in der Gruppe F gegen Kanada. Dann geht es gegen Marokko und Vizeweltmeister Kroatien.

Nach der WM bekommt es Belgien in der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland im kommenden Jahr mit der ÖFB-Auswahl zu tun.