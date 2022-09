Beschwerde gegen Teilnahme Ecuadors bei FIFA eingereicht

Der chilenische Fußballverband legte eine Beschwerde bei der FIFA wegen der WM-Teilnahme von Ecuador ein.

Chile hat dem Weltverband FIFA am Donnerstag seine Beschwerde gegen Ecuadors Startplatz bei der Fußball-WM in Katar präsentiert. Die Chilenen berufen sich dabei auf einen mutmaßlich nicht spielberechtigten Spieler, den die Ecuadorianer in der WM-Qualifikation eingesetzt haben. Ein Urteil könnte schon in den nächsten 24 Stunden fallen. Wenige Wochen vor dem Start hofft Chile somit weiter auf einen nachträglichen Platz beim Turnier.

Zuvor hatte die FIFA angekündigt, dass man Ecuadors Spieler Byron Castillo - von dem die Chilenen behaupten, dass er Kolumbianer sei und damit in den WM-Qualifikationspartien nicht hätte spielen dürfen - befragen wolle. Im Falle einer Niederlage könnten sowohl Chile als auch Ecuador beim Internationalen Sportgerichtshof CAS in Berufung gehen.