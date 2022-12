''Bestes Finale aller Zeiten'' - Die Welt verneigt sich vor Lionel Messi

Lionel Messi hat seine Titelsammlung vervollständigt. Die letzte Hürde WM-Titel hat der argentinische Superstar in seinem letzten Auftritt auf der WM-Bühne vergoldet.

Es war eines der geilsten WM-Finale, die diese Welt je sehen durfte. In einem packenden Thriller setzt sich Lionel Messi mit seinen Argentiniern letztendlich doch noch im Elfmeterschießen mit 7:5 durch. Dabei schien es schon eine "gmahte Wiesn" zugunsten der Südamerikaner zu sein, ehe der furiose Kylian Mbappe per Doppelpack zuschlug und für die Verlängerung sorgte. Und auch dort sollen die zwei Superstars im Mittelpunkt stehen. Die beiden PSG-Stars treffen erneut in der Verlängerung, die Entscheidung fiel vom Punkt, wo der Argentinier in einem kitschigen, hollywoodreifen Ende seine WM-Karriere beendete.

Eine der ersten Gratulantinnen nach dem WM-Krimi war Mama Celia Maria Cuccittini auf dem Feld. Selbstverständlich durften dabei die Kinder des 35-Jährigen und Lebensgefährtin Antonela Roccuzzo nicht fehlen.

© Getty ×

Nach zehn Ligatiteln in Spanien, einer Meisterschaft in Frankreich, vier Champions-League-Titeln, sieben Ballon d'Or Auszeichnungen, Olympia Gold und ein Sieg bei der Copa America mit Argentinien hat sich der 34-jährige Superstar seinen letzten großen Traum verwirklichen dürfen.

Internationale Reaktionen zum Final-Thriller

Die internationalen Reakionen ließen in den sozialen Medien nicht lange auf sich warten. Von Messi-Gratulationen bis hin zu allgemeinen Staunen zum Spiel ist alles dabei.

#Messi????



1: Messi

2: Maradona

3: Pele

4: Ronaldo

5: Zidane — Jamie Carragher (@Carra23) December 18, 2022

It’s been an absolute privilege to watch Lionel Messi for nearly 2 decades. Moment after moment of spellbinding, breathtakingly joyous football. He’s a gift from the footballing Gods. So pleased that he’s lifted the ultimate prize in our sport. Gracias y felicidades, campeón. pic.twitter.com/XTiZUcovLI — Gary Lineker ???????? (@GaryLineker) December 18, 2022

Congratulations Lionel Messi and Argentina. Finally you got the trophy you truly deserve. ???? Very happy for my teammate @nico_taglia as well. ????????



Chin up my French fellows, you played a superb tournament ???????????????? — Jérôme Boateng (@JeromeBoateng) December 18, 2022

Auch Altkanzler Sebastian Kurz ließ sich das denkwürdige Finale nicht entgehen und gratulierte via Instagram den erfolgreichern Argentiniern.