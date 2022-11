Britischer WM-Mitarbeiter stirbt in Katar

Kurz vor seiner Pensionierung ist der technische Direktor von ITV in Katar verstorben.

Wie die Verantwortlichen des britischen TV-Senders ITV bestätigten, ist ihr technischer Direktor Roger Pearce mit 65 Jahren in Katar verstorben. Die Weltmeisterschaft war Pearces letzter Arbeits-Einsatz – stand nur wenige Wochen vor seiner Pensionierung. Die Umstände rund um Pearces Tod sind noch unklar.

Auf Twitter trauern ITV-Fans und Kollegen um die TV-Legende.

So sad to hear of the passing of my friend and former colleague at ITV Meridian, Roger Pearce. He died on his last assignment in Qatar before retirement in 5 weeks time. RIP Roger. — Neil Stainsby (@Neilstainsby) November 21, 2022

some sad news just been on itv world cup programme roger pearce has sadly has died he the one who brought the pictures to the tv screens and he was at qatar fifa world cup he has sadly died — DavidWiggyWiggins (@38883888WiggyFm) November 21, 2022