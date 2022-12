Schon um 16 Uhr? Deshalb steigt das WM-Finale in Katar so früh

Fußball-Fans aufgepasst: Bei der Winter-WM in Katar findet das Finale früher als gewohnt schon am Nachmittag statt. Das müssen Sie wissen.

Argentinien gegen Frankreich, Lionel Messi gegen Kylian Mbappé, Südamerika gegen Europa – im Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist heute alles für ein wahres Spektakel angerichtet. Ein Blick auf den geplanten Anstoß des Endspiels sorgt jedoch für Verwunderung – schon um 16 Uhr geht es los?

Ungewöhnlich, denn bisher wurden die meisten Top-Duelle in Katar meist um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit (22 Uhr in Katar) angepfiffen. Auch aus der Champions League ist man eher Anstoßzeiten gegen 21 Uhr gewöhnt.

Doch das frühe Finale hat mehrere Gründe:

Erstens soll ein Großteil der Welt zu einer akzeptablen Uhrzeit das Spiel sehen können, es handelt sich nicht umsonst um eine Weltmeisterschaft. So steigt das Finale beispielsweise in Los Angeles um 7 Uhr morgens, in New York um 10 Uhr und im Final-Land Argentinien um 12 Uhr Mittags.

Zweitens hat die FIFA auch bedacht, dass das Endspiel nach 90 Minuten und (in Katar bisher stets großzügiger) Nachspielzeit noch nicht vorbei sein könnte. Mit Verlängerung und vielleicht sogar einem Elfmeterschießen steht der Sieger circa gegen 18.30 Uhr unserer Zeit fest. In Katar ist es dann auch erst 20.30 Uhr – und Frankreich oder Argentinien haben noch am selben Tag genügend Zeit zum Feiern.