Die ersten beiden Viertelfinale waren an Spannung nicht zu übertreffen. Im Fokus waren die beiden großen Nationen Südamerikas. Während für Brasilien der WM-Traum geplatzt ist geht es Lionel Messi und Argentinien im Halbfinale gegen Kroatien weiter.

Lionel Messi lieferte beim Thriller-Sieg gegen die Niederlande eine Mega-Show ab. Mit seinem 10. WM-Tor ist er neuer Rekordhalter in Argentinien, am Ende setzte sich Argentinien nach einem Fußball-Krimi gegen die Niederlande durch.

Video zum Thema: 6:5 n.E - Messis WM-Traum lebt nach Elfer-Krimi gegen Holland

Für Erzrivale Brasilien lief es weniger gut. Neymar & Co. hatten gegen Kroatien lange Zeit das Spiel in der Hand, konnten in der Verlängerung sogar in Führung gehen. Doch am Ende kämpfte sich der Vizeweltmeister zurück und kann dank Elfer-Held Dominik Livakovic weiter vom großen Coup träumen.

Video zum Thema: Elfer-Drama für Brasilien! Kroatien schaltet Top-Favorit aus

Am Dienstag (ab 20 Uhr im Sport24-Liveticker) kämpfen Argentinien und Kroatien um den Einzug ins Finale.