× Diesem Star drückt ''Miss Croatia'' die Daumen

Es ist der letzte Auftritt Kroatiens bei der WM 2022. Die Kroaten treffen im kleinen Finale im Spiel um Platz drei auf das Sensationsteam Marokko. Natürlich mit dabei ist Edelfan Ivana Knoll (30), die kein Spiel verpasst hat. Doch welchem Star drückt die schöne Kroatin die Daumen?

Im letzten Spiel zeigt sich der Blickfang in Kroatiens Fansektor erstmals im Trikot. In all den anderen Partien präsentierte sich "knolldoll", so ihr Instagram-Profilname, in eher knappen Outfits. Im finalen Auftritt zeigt die 30-Jährige nun, wem genau sie die Daumen drückt.

Luka Modric darf sich nämlich über besondere Unterstützung von den Rängen freuen. Das Trikot mit der Nummer 14 des Kapitäns kombiniert Knoll mit einer hautengen, roten Leggings. Darüber gibts Strümpfe im typischen Muster der kroatischen Flagge.

Nicht nur für Kroatiens Nationalteam war die WM ein großer Erfolg, denn auch der Edelfan zählt zu den Gewinnerinnen. Vor dem Turnier waren es ungefähr 900.000 Follower auf Instagram. Inzwischen ist die Fan-Community auf über 3 Millionen angewachsen.