Eingekaufte Fans als erstes Eigentor

Der Andrang nach dem Angebot, kostenfrei nach Katar zu reisen und ein Teil der Fußball-WM zu sein, scheint auf große Zustimmung zu stoßen. Doch auf mehreren Videos, die bereits auf Social-Media-Kanälen kursieren, gibt es eine klare Tendenz zu erkennen, wer diesem einmaligen Offert zugesagt hat. Denn mehrheitlich sind offenbar indisch-stämmige Männer für "ihre" Länder als Stimmungsmacher im Einsatz, wie User im Netz kritisieren. Auch von Frauen fehlt auf dem kläglichen Versuch der Organisatoren, eine authentische Atmosphäre zu schaffen, jede Spur - so die Kritik.

Qatar claims fans from around the world have arrived. They all look the same, play the same traditional instrument and can’t even have the correct flag representing their country. @FIFAWorldCup how stupid you think we are? ???? pic.twitter.com/4DuaoAC7Fi #FIFAWorldCup #Qatar2022