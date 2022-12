Entthronter Batistuta gönnt Messi neuen WM-Rekord

Argentiniens Ex-Fußball-Teamstürmer Gabriel Batistuta kann den Verlust seines Titels als argentinischer WM-Rekordtorschütze an Lionel Messi verkraften.

"Es hat mich nicht geschmerzt, weil ich es genossen habe, solange er (der Rekord, Anm.) mir gehört hat", sagte der 53-Jährige in der argentinischen Tageszeitung "Clarin". Bis zum Elfertreffer Messis beim 3:0-Halbfinalsieg über Kroatien hatte sich Batistuta den Rekord mit Messi geteilt, dieser zog mit Nummer elf an ihm vorbei.

"Leo verdient das. Wenn es einen gibt, der da oben steht, dann ist es er", betonte Batistuta, der seine WM-Treffer zwischen 1994 und 2002 erzielt hat. "Wenn dich diese Person übertrifft, dann kannst du nicht leiden, weil er dir einfach Freude bereitet." Dass Messi in Katar mit fünf Toren, drei Vorlagen und einer rundum gelungenen Vorstellung derart glänzen würde, hätte er aber nicht erwartet. "Ich hätte ihn viel abgeklärter erwartet, aber er spielt wie ein 20-Jähriger. Und das ist, weil er hungrig ist, weil er da ist, um den Titel zu holen. Das braucht der Fußball, das vermittelt Leo dem ganzen Team."

"Batigol" zeigte sich überzeugt, dass Argentinien Titelverteidiger Frankreich im Finale am Sonntag schlagen kann. "Argentinien hat alles, was es braucht, um den Titel zu holen. "Da liegt etwas in der Luft, eine positive Energie, damit das passiert. Für Messi und auch die Fans."