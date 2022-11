Fake-Verdacht um Messi und Ronaldo

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo spielen in einem Werbevideo für Louis Vuitton gegeneinander Schach – Fans vermuten jedoch einen Photoshop-Fake.

Machen Messi und Ronaldo gemeinsame Sache – oder ist alles nur gefaked? Am Samstag posteten die beiden Welt-Fußballer Lionel Messi und Cristiano Ronaldo ein gemeinsames Foto, das sie im Rahmen einer Werbeaktion von Louis Vuitton zur WM 2022 beim Schachspielen zeigt.

Unter das Foto kommentierten die beiden: „Der Sieg ist ein Geisteszustand. Eine lange Tradition bei der Herstellung von Koffern, fotografiert von @annieleibovitz für @louisvuitton.“ Ronaldos Beitrag erreichte bis Sonntagmittag 30,6 Millionen Likes, bei Messi waren es 24,3 Millionen.

Louis Vuitton postete im Anschluss ein Video, das einen Blick hinter die Kulissen des Werbe-Beitrags für Louis Vuitton wirft – und löschte es kurze Zeit später wieder. Der Grund: Im Video sind Messi und Ronaldo nicht ein einziges Mal gemeinsam zu sehen. Fans werfen dem Luxuskonzern nun vor, das Foto gephotoshopped zu haben. „Sie sind gar nicht zusammen dort, was zur Hölle, wir wurden alle reingelegt", kommentierte etwa ein User. Ein anderer schrieb: „Also war das Foto in Wahrheit fake? Sie waren nie zusammen in dem Video.“