Fanfest muss wegen Überfüllung schließen

Grund sei der enorme Andrang, wie ein Polizist Journalisten vor Ort mitteilte. Auch akkreditierten Medienvertretern wurde zu diesem Zeitpunkt der Zutritt verwehrt. Nach Beobachtungen von dpa-Reportern fanden mehrere Tausend Fans, die noch in der Warteschlange standen, keinen Einlass und mussten schließlich umkehren.

Das Gelände bietet Platz für 40.000 Menschen, auf Großbildleinwänden werden während der ersten WM in einem arabischen Land die Spiele gezeigt.

More than 60,000 spectators gathered in the FIFA Fan Zone in Al Bidda Park to watch the match between #Qatar and #Ecuador. #QNA#QATAR2022 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/u82EtXemHT