× Fans besorgt: Wie fit ist Messi fürs WM-Finale?

Lionel Messi musste sich im Halbfinale mehrmals an den Oberschenkel fassen.

Argentinien und Superstar Messi stürmten ins Finale der Weltmeisterschaft in Katar. Die Albiceleste setzte sich im Halbfinale gegen Kroatien mit 3:0 durch und geht damit am Sonntag (16 Uhr/live ORF1) auf den dritten WM-Titel los. Schon in der ersten Halbzeit stellte die Mannschaft von Teamchef Scaloni die Weichen auf Sieg.

Messi war im Halbfinale einmal mehr überragend. Zuerst hämmerte der Superstar einen Elfmeter eiskalt in die rechte, obere Ecke, dann bereitete er das 3:0 mustergültig vor. Messi tanzte Gvardiol aus, bediente Alvarez ideal und der Torjäger erzielte seinen zweiten Treffer zum 3:0.

Beunruhigende Szenen

Am Sonntag kann Lionel Messi seine große Karriere nun krönen, zahlreiche Fans sind aber dennoch besorgt. Der 35-Jährige musste sich im Spiel gegen Kroatien immer wieder an den Oberschenkel fassen, einmal setzte sich „La Pulga“ sogar kurz auf den Boden.

Minuten später konnte Messi aber wieder wie zu besten Zeiten wirbeln. Eine ernsthafte Verletzung scheint also nicht vorzuliegen.