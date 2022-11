Ghana-Coach Addo ortet bei Katar-Kritik Doppelmoral

Ghanas Nationaltrainer Otto Addo hält europäische Kritik an der Fußball-WM in Katar für scheinheilig und hat speziell Deutschland eine Doppelmoral vorgeworfen.

"Ich finde es extrem wichtig, dass die Missstände in Katar angesprochen werden, insbesondere wenn Menschen sterben", sagte Addo der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start des Turniers am Sonntag. "Nichtsdestotrotz ist das eine sehr europäische Sichtweise, wenn man denkt, dass man selber viel besser ist als Katar."

Der ehemalige Bundesliga-Profi erklärte dazu: "Vor der Küste der EU, zu der Deutschland ja auch gehört, sterben jeden Tag Menschen, weil sie nicht aufgenommen werden. Und sie flüchten aus wirtschaftlichen Gründen, die wir mitverursachen und in der Historie mitverursacht haben." In Afrika würden jeden Tag Tausende Menschen an Hunger sterben, "und in Deutschland werden täglich Tonnen an Lebensmitteln weggeschmissen".

Laut Addo, der auch als Coach der Top-Talente von Borussia Dortmund arbeitet, ist WM-Kritik in Ghana "gar kein Thema", da "man ganz viele andere Probleme" habe. Der frühere Bundesliga-Profi appellierte an alle WM-Kritiker bei allen berechtigten Hinweisen: "Nur sollte man auch vor der eigenen Haustür kehren."