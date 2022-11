Hitziges Duell um Vorteil im Aufstiegskampf

In der Gruppe F stehen am zweiten Spieltag Vize-Weltmeister Kroatien und WM-Rückkehrer Kanada schon unter Druck.

Die Kroaten müssen nach der müden Nullnummer gegen Marokko am Sonntag (ab 17 Uhr im Sport24-Liveticker) die Handbremse lösen, sonst droht Real-Madrid-Star Luka Modric und Co. das Vorrunden-Aus. Kanada hat gegen Belgien zwar Sympathien eingeheimst, aber 0:1 verloren. Trainer John Herdman lenkte die Aufmerksamkeit der kroatischen Medien im Vorfeld auf seine Person.

Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalić ist mit seinem Team nach dem Auftakt-Remis am Mittwoch durchaus hart ins Gericht gegangen. In seiner Analyse argumentierte der Coach, dass die Mannschaft Angst vor Fehlern gehabt und daher nur zwei Torschüsse zustande gebracht habe. Gegen Kanada braucht der Weltranglisten-Zwölfte nun eine deutliche Steigerung in der Offensive - personelle Wechsel sind nicht ausgeschlossen. Immerhin stand gegen die Marokko die Abwehr um Dejan Lovren und Josko Gvardiol sicher.

Vergleiche mit dem Team, das es 2018 bis ins WM-Finale gegen Frankreich geschafft hat, lehnt Dalić ab, um damit auch den Erwartungsdruck einzudämmen. "Viereinhalb Jahre sind vergangen, und Kroatien hat fast ein komplett neues Nationalteam", sagte er. "Das ist eine andere Weltmeisterschaft, auf die wir uns vorbereitet haben. Wir wissen, wir sind gut, wir wissen, wir können es schaffen. Wir sind bereit zu kämpfen." Ein gutes Omen für Kroatien ist, dass man bei fünf WM-Teilnahmen bisher nie ein zweites Gruppenspiel verloren hat.

Kanada mit gestiegener Erwartungshaltung

Für Kanada haben sich die Ziele nach dem unglücklichen Start gegen Belgien - Alphonso Davies vergab einen Elfmeter - nicht geändert. Für "Les Rouges" (Die Roten) ist das Turnier in Katar erst die zweite Teilnahme bei einer Weltmeisterschaft. 1986 in Mexiko hatten die Nordamerikaner einen Bauchfleck hingelegt und waren ohne Punkt und Tor geblieben. Der erste Treffer soll nun im Khalifa International Stadium von Doha Realität werden. Mit einer zweiten Niederlage wäre Kanada schon vor dem Pool-Finale gegen Marokko eliminiert.

"Ich werde sie (die Spieler; Anm.) nicht kritisieren, denn wenn du gegen Belgien 22 zu neun Schüsse hast und 27 Flanken, kann ich mich nicht großartig beschweren", sagte der Engländer Herdman. "Manchmal ist es dein Abend, manchmal ist es nicht dein Abend." Die grundsätzliche Richtung beim WM-Comeback habe gestimmt: "Wir sind mit mehreren Zielen ins dieses Spiel gegangen. Das erste Ziel war ohne Angst zu spielen, das zweite Ziel war zu unterhalten."

Für Unterhaltung und reichlich mediales Futter sorgte Herdman mit einer Aussage im TV-Interview nach dem Belgien-Spiel: "Und dass wir nun weitergehen und Kroatien f-en. Klarer kann man das nicht sagen." Einen Tag später verteidigte er seine Ausdrucksweise: "Ich wollte Kroatien und die Leute in Kroatien nicht abwerten, aber am Ende des Tages ist das die Einstellung, die Kanada haben muss, wenn wir drei Punkte gegen eines der Topteams auf der Welt holen wollen."

Kroatische Giftpfeile als Motivation

Dass der Spruch in Kroatien nicht so gut ankam, versteht sich von selbst. Die Zeitung "24sata" etwa reagierte ebenfalls rustikal und druckte auf ihrer Titelseite eine formatfüllende Montage eines lediglich mit Ahornblättern bekleideten Herdman ab. Daneben stand: "Du hast das Mundwerk, aber hast du auch die E..r?"

Herdman fand dies amüsant. "Meine Frau wird sich euch schnappen", sagte er dem Journalisten der Zeitung, der ihn nach dem Titelbild fragte. "Ich habe ein wenig mehr Bauch als auf dem Foto. Ich habe zu viel gegessen." Als zusätzlichen Ansporn sieht der Brite die Aufregung nicht: "Wir haben 36 Jahre gewartet, um hier zu sein. Wir brauchen diese Titelseiten nicht als Motivation."

Technische Daten und mögliche Aufstellungen

Gruppe F - 2. Runde: Kroatien - Kanada

Doha, Khalifa International Stadium

Schiedsrichter: Andrés Matonte (URU)

Kroatien: 1 Livakovic - 22 Juranovic, 6 Lovren, 20 Gvardiol, 19 Sosa - 10 Modric, 11 Brozovic, 8 Kovacic - 13 Vlasic, 9 Kramaric, 4 Perisic

Ersatz: 12 Grbic, 23 Ivusic - 2 Stanisic, 3 Barisic, 5 Erlic, 24 Sutalo, 21 Vida, 7 Majer, 15 Pasalic, 25 Sucic, 26 Jakic, 14 Livaja, 16 Petkovic, 17 Budimir, 18 Orsic

Kanada: 18 Borjan - 2 Johnston, 5 Vitoria, 4 Miller - 10 Hoilett, 7 Eustaquio, 13 Hutchinson, 22 Laryea, - 11 Buchanan, 20 David, 19 Davies

Ersatz: 1 St. Clair, 16 Pantemis - 25 Cornelius, 26 Waterman, 3 Adekugbe, 6 Piette, 8 Fraser, 14 Kaye, 15 Kone, 17 Larin, 21 Osorio, 23 Millar, 24 Wotherspoon, 9 Cavallini, 12 Ugbo